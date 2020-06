Walt Disney Studio akan Produksi Film dari Karya Musik Lionel Richie Bertajuk All Night Long

PIKIRAN RAKYAT - Walt Disney Studios berencana kembali produksi sebuah film berdasarkan karya lagu milik legenda musik, Lionel Richie bertajuk 'All Night Long' yang populer pada tahun 1983.

Proyek film All Night Long akan melibatkan Lionel Richie dan manajernya, Bruce Eskowitz sebagai produser.

Film ini akan diproduksi melalui rumah film Media Kavaleri.

Dana Brunetti dari 'Fifty Shades of Grey' serta Matt DelPiano dipastikan terlibat sebagai produser dan Pete Chiarelli yang bekerja pada 'Crazy Rich Asian' dan 'Now You See Me 2' sedang menulis naskah asli untuk film 'All Night Long'.

Sementara itu, Disney berencana membuat film ini sebagai musikal dan berharap bisa memanfaatkan tren penonton yang menyukai film-film musikal.

Dalam beberapa tahun terakhir, film biopik seperti 'Rocketman' dan 'Bohemian Rhapsody' menghasilkan angka yang fantastik.

Bahkan 'Bohemian Rhapsody' mampu mengantongi 903 juta dolar di seluruh dunia dan menjadikan Rami Malek sebagai pemenang Academy Award.