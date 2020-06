4 Drama Korea Produksi JTBC dengan Rating Tertinggi, Salah Satunya The World of The Married

PIKIRAN RAKYAT - Stasiun TV kabel Korea Selatan, JTBC selalu berhasil memanjakan para penonton dengan drama-drama berbagai genre yang dihasilkannya .

Pasalnya, para penggemar K-Drama pun sudah tidak asing dengan JTBC karena selalu merilis sejumlah drama-drama populer dan jalan cerita serta konsep yang menarik.

Selain itu, diketahui JTBC pun memiliki tiga surat kabar dan termasuk kategori terbesar di Korea Selatan. Yuk, simak apa aja sih drama-drama Korea yang memiliki rating tertinggi?

1. The World of The Married



Genre: melodrama romantis



Sejak merilis drama ini, "The World of The Married" langsung mendapat rating tertinggi untuk tayangan pertama drama JTBC.



Setelah episode kedua rilis, rating drama tersebut langsung naik hingga 10 persen dan menjadikannya drama pertama JTBC yang meraih prestasi itu.

Drama ini berkisah tentang suami-istri yang hubungannya mulai hancur berantakan setelah sang suami (Park Hae-joon) mengkhianati istrinya (Kim Hee-ae).

Artikel ini sebelumnya telah tayang di Portaljember.com dengan judul "4 Drama Korea JTBC dengan Rating Tinggi Sepanjang Masa yang Harus Ditonton"



Episode terakhir drama ini membuat rekor baru dalam dunia televisi kabel drama Korea hingga akhirnya dapat berdiri di puncak dan mengalahkan drama lainnya dari channel yang berbeda.

2. Sky Castle



Genre: satir



Berbeda dengan "The World of The Married", drama satu ini berawal dengan rating yang buruk yang sedikit demi sedikit mengalami kenaikan.



Rating "Sky Castle" meningkat 14 kali lipat menjelang episode terakhirnya.