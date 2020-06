YouTube Dibuat Bingung Wajah Awet Muda Park Bo-young, Kolom Komentar Video 'Bovely' Tak Bisa Diakses

PIKIRAN RAKYAT - Bagi pecinta drama Korea, nama aktris Park Bo-young pastilah tidak asing didengar.

Pernah berperan dalam sejumlah film dan drama Korea legendaris seperti A Werewolf Boy (2012), Don't Click (2012), Hot Yong Bloods (2014), The Silenced (2015, Oh My Ghost (2015), Strong Woman Do Bong Soon (2017), On Your Wedding Day (2018), Abyss (2019), dan lainnya, namanya masuk dalam deretan aktris ternama di Korea.

Wajahnya yang awet muda, imut, dan "baby face" ternyata buat bingung YouTube. Video aktris Korea Selatan Park Bo-young dianggap sistem YouTube sebagai video anak, membuat kolom komentar tak bisa diakses untuk sementara waktu.

Channel penggemar Park Bo-young di YouTube mengunggah video aktris 30 tahun berjudul "Bovely" dari video yang ditayangkan streaming di V Live pada 30 Mei.

Dalam video berdurasi enam menit, aktris berwajah awet muda itu berbagi cerita mengenai hobi berkebun juga berinteraksi dengan penggemar, membaca komentar dari platform streaming V Live.

Setelah diunggah di YouTube, kolom komentarnya tak bisa diakses, dan pemilik channel menjelaskan bahwa sistem YouTube mengidentifikasi aktris "Oh My Ghostess" dan "Strong Woman Do Bong-soon" sebagai anak di bawah umur.

