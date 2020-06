Kata Anang Hermansyah Soal Polemik Keluarganya Usai Dibela Azriel Karena Disudutkan Krisdayanti

View this post on Instagram

Bismillahirrahmanirrahim.. . Dalam setiap kesempatan sesibuk dan selimit apapun waktu saya, selalu saya upayakan perhatian khusus untuk semua anak anak baik yg yg bersama saya maupun aurel & azriel. Apalagi dalam membalas pesan/text yg dikirim untuk saya cepat atau lambat karena HP tidak bersama saya 24 jam. . Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengklarifikasi berita yg beredar bahwa sy tidak membalas bila ada pesan dari anak saya itu sama sekali tidak benar. sebaliknya saya merasa bahagia mendapatkan pesan dari mereka dan begitu membaca saya langsung membalas. . Saya mohon perhatian pada warga net yang tidak paham akan masalah ini untuk berhenti salah faham dan menyimak baik2 tentang kebenaran sehingga tidak menyudutkan orang lain (suami saya) yg tidak tau apa2,apalagi ikut campur hubungan saya dengan anak2 saya. yg suami saya lakukan adalah untuk melindungi perasaan anak anak kami amora & kellen yg sudah mulai besar dan faham akan dunia digital & juga anak2 kami yg lain di Dili yg juga turut terluka. . Suami saya juga punya anak tiri yang sampai saat ini hubungannya baik sekali bahkan juga sangat menghormati saya sebagai ibu tiri mereka. Beranjak sebagai manusia saya pernah melakukan kesalahan tp saya berharap kepada anak2 saya dapat mengambil sedikit sisi positif dari saya dan berkata tentang kebenaran. . Mohon maaf tulus dari hati saya bila ada yang tersingung dan atas perhatiannya terimakasih