Viral Video Konglomerat, Grace Tahir Parodikan Sosok Indra Kenz Saat Naik Private Jet

PIKIRAN RAKYAT- Viral video Grace Tahir membuat cuplikan yang diduga menyindir Indra Kenz.

Dalam video tersebut Grace Tahir memparodikan gaya dari Indra Kenz yang saat ini menjadi tersangka atas kasus penipuan investasi binary option.

Grace Tahir memperlihatkan private jet dan tas mahal seperti video Indra Kenz beberapa waktu lalu.

Dirinya menyebutnya sebagai Indri Benz dan mengaku jika Grace Tahir memiliki private jet.

"Hey guys gue adalah Indri Benz, Benz seperti Mercedes Benz and welcome to my private jet," tutur Grace Tahir.

Tak hanya itu Grace Tahir pun memperlihatkan gaya Indra Kenz yang selalu mengatakan kata 'murah banget' kepada barang-barang mewah miliknya.

"Lu kalo kerja keras dan lu kaya gua crazy rich Glodok, lu bisa nikmati seperti begini tas Hermes ratusan juta murah banget guys," tuturnya.

Pernyataan tersebut dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui YouTube Grace Tahir, Senin, 14 Maret 2022.