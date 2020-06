Banjir Komentar Pedas dari Indonesia, Han So Hee 'Da Kyung' di The World of The Married Buka Suara

PIKIRAN RAKYAT - Drama Korea Selatan The World of The Married memang sudah tamat, tapi antusiasme masyarakat Indonesia soal drama ini tak bisa dilupakan begitu saja.

Tak hanya marak ditonton via aplikasi maupun situs streaming saja, tapi The World of The Married berhasil membuat masyarakat 'seolah terbawa' dengan alur ceritanya.

Tak sedikit yang kemudian meluapkan kemarahan akibat ulah sosok wanita 'perebut laki orang', Yeo Da-Kyung.

Da Kyung sendiri dikisahkan sebagai seorang wanita cantik yang berselingkuh dengan Lee Tae Oh (Park Hae Jun), suami dari dokter Ji Sun Woo (Kim Hee Ae).

Da Kyung diperankan oleh aktris cantik berusia 25 tahun, Han So Hee.

Paras cantiknya memang begitu memikat, menghipnotis penonton dengan perannya sebagai pelakor licik yang merusak rumah tangga keluarga bahagia.

Kesuksesan akting Han So Hee tak boleh dipandang sebelah mata, sebab dirinya benar-benar bisa membuat penonton membenci So Hee di dunia di luar serial.

