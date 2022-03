Benedict Cumberbatch Ingin Ambil Bagian dalam Program Rumah untuk Ukraina

PIKIRAN RAKYAT – Aktor pemeran Dr.Strange, Benedict Cumberbatch menyatakan dirinya bersedia dan ingin ambil bagian dalam program skema Rumah untuk Ukraina.

“Homes for Ukraine” merupakan salah-satu program usungan pemerintah Inggris yang memungkinkan setiap satu dari penduduknya menerima pengungsi dari Ukraina.

Aktor Marvel itu mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dalam program di gelaran karpet merah sebelum upacara Baftas, di Albert Hall, London.

Sebelum acara dimulai, di mana ia dinominasikan sebagai aktor utama terbaik dalam film The Power of the Dog, Cumberbatch mendesak negara-negara di dunia untuk turut membantu para pengungsi.

“Saya pikir tindakan untuk membantu Ukraina yang terlantar akibat invasi Rusia harus segera dilakukan,” ucapnya.

Baginya, menolong Ukraina bukan hanya sekadar merutuk di Internet atau mengenakan lencana bendera Ukraina, aksi nyata harus diambil supaya efeknya sampai ke warga terdampak.

Cumberbatch mengatakan bahwa invasi ini adalah momen yang sangat mengejutkan bagi seluruh orang Eropa.

Tak pernah terbesit dalam benaknya, wilayah yang bisa dicapai dengan jarak dua setengah jam penerbangan, negara tetangganya mengalami kengerian invasi dan dijatuhi bom bertubi-tubi.