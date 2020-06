Tayang Malam Ini: Sinopsis Film The Battleship Island, Kisah Nyata Penambang Masa Penjajahan Jepang

PIKIRAN RAKYAT - Film The Battleship Island berkisah saat masa kolonial era penjajahan Jepang di Semanjung Korea sebelum jatuhnya bom atom di Nagasaki akan tayang malam ini di K-Movievaganza Trans7 pukul 21.30 WIB.

Film Korea bergenre action dan war produksi CJ Entertainment ini dirilis pada Juli 2017 lalu dan disutradarai oleh Ryoo Seung-Wan, dan dibintangi oleh aktor terkenal Song Joong-Ki.

Selain Song Joong-Ki ada sederet artis terkenal lainnya, seperti So Ji-Sub, Hwang Jung-Min, Lee Jung-Hyun, aktris cilik Kim Soo-Ahn, dan Lee Kyoung-Young yang bermain di drama Korea 'The World of the Married'.

Film ini mengisahkan tentang kejadian nyata dari penambang batu bara semasa penjajahan Jepang.

Hashima (Battleship Island) yang terletak di pesisir Nagasaki menjadi tempat 400 orang Korea yang ditawan dan dikerjapaksakan. Namun, ketika rahasia kelam tentang pulau tersebut terungkap, para orang Korea merencanakan cara meloloskan diri yang dramatis dari pulau itu.

Di sana banyak orang melakukan kerja paksa disuruh menambang batu bara. Ada beberapa dari mereka justru ingin melarikan diri.

Lee Gang Ok yang diperankan oleh Hwang Jung Min adalah seorang musisi orkestra dari Korea Selatan. Suatu hari Ia berniat untuk pergi ke Jepang dengan putrinya Lee So Hee yang diperankan oleh Kim Soo-Ahn.