Padi Reborn, Yovie & Nuno, dan Sandhy Sondoro Meriahkan First Festival From Home

PIKIRAN RAKYAT - Mengusung tema 10.000 Cinta Untuk Indonesia, sejumlah musisi akan tampil pada First Festival From Home.

Festival yang digagas PT Link Net Tbk (LINK) dengan First Media ini ditayangkan Minggu, 7 Juni 2020 mulai pukul 19.00 WIB di Berita Satu TV, First Warriors channel #999, First Lifestyle channel #3, YouTube, Facebook First Media World, dan website www.firstmedia.com/first- festival.

Acara yang berlangsung selama dua jam ini akan diramaikan penampilan para musisi Indonesia di antaranya Yovie & Nuno, Sandhy Sondoro, Padi Reborn, dan Java Jive.

Selain itu, akan ada talk show spesial yang akan membahas tentang persiapan menghadapi tantangan dan peluang di era new normal bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla, dan figur publik Donna Agnesia.

Presiden Direktur & CEO PT Link Net Tbk Marlo Budiman mengatakan, First Festival From Home bertema 10.000 Cinta Untuk Indonesia merupakan program kepedulian dan tanda cinta kepada masyarakat Indonesia.

"Kami ingin mengajak partisipasi seluruh masyarakat Indonesia untuk menunjukkan rasa cinta dan kepedulian terhadap sesama. Caranya dengan turut membantu penyediaan kebutuhan medis di rumah sakit dan puskesmas di kota-kota sekunder seperti Cikampek, Purwakarta, Tegal, Kediri, Serang, dan Madiun, melalui donasi mulai dari Rp 10.000," tutur Marlo via pos-el, Minggu, 7 Juni 2020.

Menurut Marlo, melalui program donasi ini, pihaknya berharap agar semua tetap sehat dan siap dalam menghadapi perkembangan terkait penanganan Covid-19 di era new normal.

Selain itu, turut membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi.