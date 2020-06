Syahrini Diserang Berbagai Fitnah, Reino Barack Harap 'Idola' Bertanggung Jawab atas Fansnya

PIKIRAN RAKYAT - Hingga saat ini, kasus video asusila yang disebut-sebut mirip penyanyi terkenal, Syahrini masih menjadi perbincangan publik.

Suami Syahrini, Reino Barack mengaku tertanggu dengan adanya kabar miring yang menyudutkan sang istri.

"Its a yes and no answer, karena yes i do feel bothered, karena ini semuanya itu fitnahan, semua kronologinya itu udah jelas, bahkan seluruh orang yang bersangkutan pun udah tau dengan jelas," ungkap Reino dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam kanal YouTube Perspektif MetroTV pada Sabtu, 6 Juni 2020 kemarin.

Menurut Reino, seharusnya ada orang yang bertanggung jawab atas hal yang telah menimpa sang istri.

Seperti diketahui, pelaku yang menyebarkan video asusila tersebut merupakan salah satu penggemar dari public figure dan menuding bahwa Syahrini telah merebut seseorang terdekat idolanya.

"Tapi ada orang yang who should be responsible for that, yang membawahi fans-fans tersebut kan, harusnya. Maksudnya fans kan ngikut idolanya dong," ujarnya.

Reino menyebut bahwa seorang idola harus menghentikan suatu tindakan salah yang dilakukan oleh fans-nya, terlebih jika hal tersebut merugikan pihak lain.