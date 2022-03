Awkarin Tiba-Tiba Memohon Maaf, Rumor dengan Gangga Ramai Diperbincangkan

PIKIRAN RAKYAT - Selebgram Karin Novilda atau yang dikenal sebagai Awkarin dikabarkan gagal menikah.

Sebab Awkarin kabarnya sudah putus dari sang tunangan, Gangga Kusuma.

Kabar putusnya dengan Gangga bermula saat Awkarin mengunggah sederet cuitan di Twitter.

Awkarin mengaku sedang tidak ingin berhubungan dengan siapapun, seakan mengisyaratkan putus.

Kemudian dalam cuitan terbarunya, Awkarin tiba-tiba menuliskan permohonan maaf.

"I'm sorry for everything (aku minta maaf untuk semuanya)," tulis Awkarin dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter miliknya pada Minggu, 13 Maret 2022.

Sontak cuitan-cuitannya itu membuat warganet terkejut. Apalagi hubungan Awkarin dan Gangga hanya tinggal melangkah ke jenjang pernikahan.

Alhasil, nama Awkarin dan Gangga sempat bertengger dalam jajaran trending topic di Twitter.