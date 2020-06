Berbalut Gaun Kuning Terang, Pangeran William Menggoda Sang Istri Kate Middleton Mirip Pisang

PIKIRAN RAKYAT - Siapa yang tidak mengenal pasangan Kerajaan Inggris Pangeran William dan istrinya Kate Middleton.

Meski telah dikarunia tiga anak, pasangan ini tidak pernah tampil tanpa menunjukkan kekompakan dan kemesraan mereka.

Belum lama ini, Pangeran William dikabarkan memberi candaan mengegmaskan pada istrinya dengan memberi komentar seputar pakaian Kate Middleton.

Sejak menjabat sebagai putri kerajaan, gaya berpakaian Kate Middleton tidak pernah lepas dari pandangan media.

Gaya berpakaiannya sering menjadi kiblat fashion dan tren fashion kekinian.

Saat memberikan dukungan kepada petugas pemadam kebakaran, paramedis, dan polisi melalui pesan video pada "Thank A First Responder Day", Duchess of Cambridge Kate Middleton memilih gaun kuning ketika mendampingi suaminya.

