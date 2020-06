Kim Hee Ae Bawa Pulang Penghargaan di Baeksang Arts Award 2020, Reaksi Park Hae Joon Jadi Sorotan

PIKIRAN RAKYAT - Baeksang Arts Awards 2020 baru saja digelar di KINTEX, Ilsanseo-gu, Goyang, Gyeonggi, Korea Selatan pada Jumat, 5 Juni 2020 kemarin pukul 15.00 waktu setempat.

Acara penghargaan terhadap insan perfilman dan pertelevisian Korea Selatan yang ke 56 ini diadakan tanpa mengundang penonton untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Tahun ini, Baeksang Arts Awards 2020 kembali dipandu oleh pembaca acara Shin Dong Yup, Bae Suzy dan Park Bo Gum.

Sederet penghargaan bergengsi diberikan kepada para aktor dan sineas di perfilman dan pertelevisian.

Ramai didaulat sebagai pemenang Aktris Terbaik di Baeksang Arts Awards 2020, Kim Hee Ae turut hadir dalam acara tersebut.

Kim Hee Ae terkenal karena aktingnya sebagai Dokter Ji Sun Woo. Aktris 54 tahun ini menjiwai peran sebagai seorang istri yang hancur karena suaminya selingkuh dengan wanita lebih muda.

Alhasil dirinya pun berhasil membawa pulang penghargaan Baeksang Arts Award 2020 dengan mengalahkan artis Korea Selatan lainnya, seperti Son Ye Jin (Crash Landing On You), Gong Hyo-jin (When the Camellia Blooms), Kim Hye-soo (Hyena), Lee Ji-eun atau IU (Hotel del Luna).