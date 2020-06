Rayakan 10 Tahun Berkarier di Industri Musik, Raisa Rilis Audio Penampilan Live in Lapangan Banteng

PIKIRAN RAKYAT - Merayakan perjalanan selama 10 tahun berkarya di industri musik Indonesia, Raisa merilis audio dari lagu-lagu yang dibawakan saat tampil secara live di Lapangan Banteng, Jakarta.

Kabar ini diutarakan Raisa saat menggelar konferensi pers dalam penampilan bertemakan 'Raisa Live in Lapangan Banteng'.

Raisa tidak tampil sendiri, penampilan kali ini ia berduet bersama Mikha Angelo dan Ardhito Pramono.

"The wait is over! "Raisa Live in Lapangan Banteng" is NOW available on Spotify and all your favorite digital streaming platforms. Don't forget to share it to your friends," tulis Raisa mengawali.

"Performed by: Raisa Andriana, featuring Mikha Angelo @mikha97 & Ardhito Pramono⁣ @ardhitopramono Music Directed by: Haris Pranowo @harisprawono ⁣Mixed and Mastered by: Barlian Yoga⁣ @barlianyoga Photo by: Davian Akbar @davianakbar @junirecords," sambung Raisa di Instagram pribadinya.

Kolaborasi Raisa dengan Ardhito Pramono membawakan lagu 'My Kind of Crazy'.

Lagu ini menjadi warna baru setelah dirilis tahun 2018 lalu, di mana Raisa juga membawakannya saat berkolaborasi dengan Dipha Barus.