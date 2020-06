Hadiah untuk ARMY, Jungkook Rilis Lagu 'Still With You' Jelang BTS FESTA 2020

PIKIRAN RAKYAT - BTS FESTA merupakan acara penting dalam merayakan anniversary grup boyband BTS yang dimulai pada 13 Juni 2013 lalu.

Memasuki BTS FESTA 2020 atau parade perayaan debut BTS yang bertepatan pada 13 Juni 2020, member termuda BTS, Jungkook menunjukan karyanya untuk menghibur ARMY.

Setelah melewati pembukaan dari 1 Juni 2020, mendapatkan foto keluarga versi 2020, mendapatkan video latihan koreografi, dan mendapatkan koleksi foto BTS di 2019, kini ARMY dimanjakan dengan suara emas Jungkook.

Golden Maknae, Jungkook akhirnya merilis lagu 'Still With You' yang dirilis pada 4 Juni 2020 pukul 22.00 WIB melalui Soundclouds resmi BTS.

Lagu-lagu yang dirilis di Sounclouds identik dengan hadiah dari BTS untuk ARMY, sebab itu merupakan konten gratis, layaknya mixtape Suga atau Agust D "D-2" yang baru rilis beberapa hari ke belakang.

Dalam waktu 30 menit, 'Still With You' telah mencapai satu juta orang pendengar karena banyak ARMY yang tak sabar menantikan penampilan Jungkook.

Jungkook turun ke Twitter mengumumkan rilis lagu miliknya, unggahan tersebut menyematkan lagu yang siap didengarkan melalui Soundcloud BTS.