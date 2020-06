Tampil di Acara Mata Najwa, Afgan Ungkap Pandemi Tak Bisa Jadi Alasan untuk Berhenti Berkreasi

PIKIRAN RAKYAT - Dalam kesempatannya bergabung di acara Mata Najwa, Afgan Syahreza atau sering dipanggil Afgan mengungkapkan hal yang penting mengenai musik di tengah pandemi virus corona.

"Aku ngerasa sekarang musik bener-bener bisa menyatukan banyak orang sih seperti yang kemarin Mbak Najwa bikin konser apa itu ya bener-bener sangat impactfull."

"Dan aku sekarang ngerasa this is the time use my a part full yang aku punya untuk bisa memberikan impact yang sebesar-besarnya gitu," kata Afgan.

Melansir akun YouTube Najwa Shihab, Afgan juga menambahkan meskipun dalam keadaan pandemi dan banyak di rumah harus tetap bisa berkreasi.

"Sebisa mungkin tetep bisa inovatif, tetep bisa berekspresi, musik nggak berhenti disini hanya karena sebuah pandemi ini," ujar Afgan.

Menurut Afgan banyak cara lain yang juga harus dipikirkan untuk tetap bisa berkarya.

Beberapa waktu lalu Afgan bersama Erwin Gutawa memang berkolaborasi membuat konser virtual orkestra di rumah.