Doni Salmanan Jadi Tersangka, Nama Alffy Rev dan Tim Wonderland Indonesia Ikut Terseret

PIKIRAN RAKYAT – Nama Komposer Alffy Rev ikut diseret ke dalam kasus Doni Salmanan, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas penipuan berkedok investasi melalui platform Quotex.

Pasalnya, Doni Salmanan menjadi salah-satu sponsor utama dalam penggarapan karya memukau Alffy bertajuk "Wonderland Indonesia" feat Novia Bachmid pada tahun 2021.

Video musik yang dirilis 17 Agustus 2021 untuk memeriahkan hari kemerdekaan RI itu membuat masyarakat takjub dan hingga saat ini telah ditonton sebanyak lebih dari 32 juta kali.

Sosok Alffy kini kembali jadi perbincangan publik, lantaran karya yang menakjubkannya lahir dengan campur tangan dari tersangka Doni Salmanan sebagai sponsor.

Warganet akhir-akhir ini merongrong ke media sosial milik Alffy untuk menuntut penjelasan terkait transparansi dana yang digelontorkan bagi penggarapan Wonderland Indonesia.

“Bikin karya bagus tapi hasil dari donasi kang judi, eh by the way kembaliin tuh uangnya, masa reza arap aja yang kena,” ujar salah-satu netizen di kolom komentar video musik Wonderland Indonesia.

Menghindari ragam spekulasi yang terpantik dari kasus ini, melalui akun Instagramnya, Alffy mulai angkat bicara.

Di unggahan pada Rabu, 9 Maret 2022, Alffy mengatakan bahwa dirinya dan tim turut kecewa dengan apa yang telah menimpa Doni.