Sinopsis Serial Drama 'Did We Love?' Kisahkan Romansa Noh Ae Jung akan Tayang Perdana Juli 2020

PIKIRAN RAKYAT - JTBC telah merilis poster drama terbarunya yang bertajuk 'Did We Love?' pada 22 Mei 2020, menampilkan Song Ji Hyo dikelilingi empat lelaki diantaranya Oh Dae Oh (Son Ho Jun).

Did We Love menceritakan kisah Noh Ae Jung yang diperankan oleh Song Ji Hyo dan berprofesi sebagai seorang producer film serta ibu tunggal yang telah melajang selama 14 tahun.

Ketika Noh Ae Jung sudah menyerah dalam kehidupan romansannya, tiba-tiba saja dia bertemu dengan empat pria dalam kehidupannya dalam waktu yang bersamaan.

Baca Juga: Peneliti Hukum Olahraga Sebut Tak Mudah Terapkan Protokol Kesehatan di Liga 1 2020

Oh Dae Oh yang berperan sebagai mantan pacar Noh Ae Jung merupakan novelis laris yang digambarkan sebagai anak nakal yang menawan. Ia memiliki karisma yang sangat menggoda bagi wanita.

Ryu Jin (Song Jong Ho) yang memiliki senyuman sejuta dolar, ia merupakan aktor A-list di Korea Selatan. Tetapi, ia digambarkan sebagai sosok yang menyedihkan walaupun dia terlihat hebat dari penampilannya.

Meskipun tampak sempurna dalam segala hal, Ryu Jin memiliki daya tarik tersembunyi dibalik persona bintang filmnya, selanjutnya, Oh Yeon Woo (Koo Ja Sung), ia memiliki karakteristik yang periang dan percaya diri.

Baca Juga: Syakir Daulay Dijodohkan dengan Adibah Uje, Umi Pipik: Anaknya Saleh, Jago Ngaji

Dia berprofesi sebagai guru pendidikan jasmani yang gampang membuat hati wanita bergetar. Meskipun, usianya masih muda, ia memiliki keinginan yang tulus untuk memenangkan hatinya Noh Ae Jung.