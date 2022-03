PIKIRAN RAKYAT - Film The Lord of the Rings: The Two Towers bakal kembali hadir di Bioskop Trans TV pada Rabu, 8 Maret 2022.

Film The Lord of the Rings: The Two Towers yang rilis tahun 2002 tersebut disutradarai oleh sutradara kawakan, Peter Jackson.

The Lord of the Rings: The Two Towers juga dibintangi oleh beberapa aktor kenamaan seperti lijah Wood, Sean Astin, Orlando Bloom, Viggo Mortensen, dan Ian McKellen.

Sinopsis Film The Lord of the Rings: The Two Towers

Film The Lord of the Rings: The Two Towers menceritakan kisah sembilan pemuda pembawa cincin yang melakukan perjalanan ke Mordor.

Namun kali ini mereka terpecah menjadi tiga kelompok dan harus menghadapi rintangan yang semakin sulit.

Frodo dan Sam memutuskan untuk memisahkan diri dari rombongan dan melanjutkan perjalanan ke Mordor.

Sementara dua hobbit lainnya, Pippin dan Merry, diculik oleh pasukan orc yang mengira kalau mereka memiliki cincin Sauron.

