Doni Salmanan Ditangkap, Istri Janji Bakal Setia di Samping sang Suami

PIKIRAN RAKYAT - Istri Doni Salmanan, Dinan Nurfajrina Salmanan, memberikan pesan semangat untuk suaminya.

Dinan juga berjanji akan selalu setia di samping Doni Salmanan dalam menghadapi kasus yang menimpanya.

Setelah Doni Salmanan ditangkap, Dinan mengunggah beberapa momen kebersamaannya dengan sang suami melalui Instagram Story.

"I love you so much forever and ever baby, will always stand with so much love and compassion beside you; always have and always will. We can do this together sayang, bismilaah, inna ma'al usri yusro," ucapnya melalui tulisan dikutip Pikiran-Rakyat.com (PR) dari akun Instagram @dinanfajrina pada Rabu, 9 Maret 2022.

Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penipuan berkedok trading binary option. Doni Salmanan langsung ditahan pada Rabu dini hari, 9 Maret 2022.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Doni Salmanan menjalani pemeriksaan selama 13 jam di Bareskrim Polri pada Selasa, 8 Maret 2022.

Penyidik mencecar Doni Salmanan dengan 90 pertanyaan sejak pukul 10.00 WIB sampai 23.00 WIB.

"Gelar perkara penetapan atau meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan dikutip dari Antara.

Doni dilaporkan korban berinisial RA atas dugaan penipuan pada 3 Februari 2022.