Rayakan Hari Perempuan Internasional 2022, Sunmi Rilis Lagu Oh Sorry Ya

PIKIRAN RAKYAT - Solois Korea Selatan, Sunmi, merilis lagu terbarunya berjudul Oh Sorry Ya untuk perayaan Hari Perempuan Internasional 2022.

Hari Perempuan Internasional 2022 atau Women’s Day 2022 dirayakan tepat pada hari ini, Selasa 8 Maret 2022.

Lagu Oh Sorry Ya akan menjadi lagu baru pertama Sunmi pada tahun 2022 setelah tahun sebelumnya mengeluarkan album berjudul ⅙.

Oh Sorry Ya telah dirilis secara eksklusif melalui Spotify pada pukul 14.00 KST atau sekira 12.00 WIB lalu.

Pelantun lagu Gashina tersebut berkolaborasi dengan inisiatif global Spotify, EQUAL Campaign, dan Spotify Singles untuk lagu Oh Sorry Ya.

Sunmi menjadi perwakilan Asia melalui lagu tersebut. Oh Sorry Ya diproduksi bersama oleh penulis lagu dan produser LA dan LYRE.

“Merupakan sebuah kehormatan untuk berpartisipasi atas nama Asia,” ujar Sunmi,

Selain itu, dia juga mengungkapkan, menikmati proses pembuatan lagu Oh Sorry Ya dengan LYRE dan merasa senang akan hasil akhirnya.