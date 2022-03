Tudingan ‘Membodohi’ Masyarakat Indonesia Soal Tampil di Paris Fashion Week, Temi Sumarlin Tidak Ambil Pusing

PIKIRAN RAKYAT - Pasca tudingan Fashion Enthusiast sekaligus pemilik brand parfum Alien Object, Lucky Heng, yang menyebut brand lokal Indonesia, mengaku tampil di Paris Fashion Week.

Nama Paris Fashion Week hingga saat ini masih menjadi trending topik di media sosial Twitter.

Padahal brand lokal yang tampil di Paris, tidak menampilkan koleksi nya di acara Paris Fashion Week yang sebenarnya.

Lucking Heng, menyapaikan keluh kesahnya tersebut di akun Instagram pribadinya @mrluckyheng.

“Singkat cerita ini adalah brand-brand yang melakukan show di kota Paris, pada jadwal yang bertepatan dengan tanggal Paris Fashion Week official. Just a show in Paris but not on Paris Fashion Week," ujar Lucky Heng

Lucky menegaskan, Paris Fashion Week resmi hanya ada satu, yakni yang diselenggarakan Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM).

Menanggapi tudingan tersebut Chief of Committee Gekrafs Paris Fashion Week, Temi Sumarlin menyatakkan pihaknya tidak ingin mengambil pusing, terkait polemik tersebut.

