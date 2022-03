2 Brand Lokal Indonesia Resmi Tampil di Paris Fashion Week 2022, Disambut Langsung L'Adresse Paris Agency

PIKIRAN RAKYAT - Paris Fashion Week baru-baru ini jadi buah bibir masyarakat lantaran sejumlah brand lokal Indonesia digadang-gadang mengklaim keikutsertaannya dalam PFW 2022.

Terlepas dari kontroversi brand lokal tersebut, rupanya ada dua label dari Indonesia yang benar-benar berkesempatan memamerkan produknya di pertunjukan bergengsi itu.

Meski tak melenggang di panggung catwalk, dua brand lokal asal Indonesia ini terdaftar secara resmi di Showroom Paris Fashion Week 2022.

Dua brand yang dimaksud ialah Jewel Rock dan Sean Shelia. Tak tanggung-tanggung, label asli Indonesia itu diundang langsung oleh L'Adresse Paris Agency untuk datang ke showroom Palais Brongniart.

"Welcoming Indonesia brands to our showroom registered on official Paris Fashion Week," ujar L'Adresse Paris Agency.

Kabar tersebut juga telah dikonfirmasi oleh Jewel Rock dan Sean Shelia.

"We are grateful to announce that we will be at @parisfashionweek #parisfashionweek AW22 from 4-7 March 2022 to join the showroom of @ladresseparis.agency at @palaisbrongniart," kata pemilik Jewel Rock.

Jewel Rock juga memamerkan booth dagang mereka di showroom Paris Fashion Week 2022.