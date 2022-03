Klaim Brand Lokal Tampil di Paris Fashion Week Disebut Pembohongan Publik, Shandy Purnamasari Meradang

PIKIRAN RAKYAT - Beberapa brand lokal Indonesia dianggap melakukan pembohongan publik lantaran diduga mengatasnamakan Paris Fashion Week atau PFW 2022.

Rumor tersebut memanas usai seorang pengusaha kosmetik, Lucky Heng meminta agar netizen tidak mudah dibodoh-bodohi dengan iming-iming kolaborasi produk lokal dengan brand di Paris.

Karena dari hasil pengamatannya, brand-brand tersebut hanya menggelar pertunjukan di Paris yang kebetulan waktunya bersamaan dengan PFW 2022.

“Singkat cerita ini adalah brand-brand yang melakukan show di kota Paris, pada jadwal yang bertepatan dengan tanggal Paris Fashion Week official. Just a show in Paris but not on Paris Fashion Week," kata Lucky Heng lewat unggahannya di akun @mrluckyheng.

Tak terima dituding melakukan pembohongan publik, salah satu pemilik brand lokal yang terbang ke Paris, Shandy Purnamasari buka suara.

Shandy dengan jelas memamerkan desainer yang bekerja sama dengan brand miliknya juga mengatasnamakan Paris Fashion Week.

"Ini IG @fashionweekonline di highlight yg paris ada runway @leannemarshallofficial dan mereka tulis #parisfashionweek , di IG lean sebelum kita berangkat pun beliau posting dgn hastag #pfw," ujarnya.

Selain itu Shandy menjelaskan bahwa dia dan rekan-rekannya hanya brand lokal yang berupaya membawa harum nama Indonesia di kancah internasional.