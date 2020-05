Akting di 'The World of the Married' Jadi Pelakor, Instagram Han So Hee Dibanjiri Komentar Warganet

PIKIRAN RAKYAT - Drama Korea Selatan 'The World of the Married' berhasil memecah rekor pencapaian rating sepanjang penanyangan drama televisi ini.

The World of the Married menceritakan keharmonisan rumah tangga yang dihancurkan oleh "pelakor" (perebut lelaki orang) dan minimnya tanggung jawab seorang suami.

Han So Hee, pemeran tokoh Yeo Da Kyung, yang oleh penonton Indonesia disebut-sebut sebagai "pelakor" (perebut lelaki orang) juga mendadak terkenal di Korea Selatan, namanya kian santer terdengar padahal Han So Hee merupakan anak baru di dunia pertelevisian Korea.

Namun demikian, atas ketenaran yang diraihnya, Han So Hee yang tak henti mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada para penggemarnya itu juga mengaku merasa sedikit terbebani, karena saat namanya terkenal lewat "The World of the Marrid" ia sadar orang-orang akan mengharapkan aksi bermain peran yang lebih baik lagi dari dirinya.

"The World of the Married" merupakan remake versi Korea dari serial jaringan televisi Inggris BBC "Doctor Foster".

Produser Mo Wan Il membuat "The World of the Married" dan sukses memikat penonton dengan cerita menegangkan seputar pasangan yang sudah menikah namun hubungannya berputar menjadi serangkaian tindakan balas dendam setelah mereka saling mengkhianati.

"The World of the Married" dimainkan oleh aktris veteran Kim Hee Ae yang berperan sebagai Ji Sun Woo, dan Park Hae Jun yang berperan sebagai Lee Tae Oh, suami Sun-woo. Semetara Han So Hee berperan sebagai Yeo Da Kyung, dia adalah selingkuhan Lee Tae Oh.