NCT Dream Rilis Teaser 7llin’ in our Youth, Simak Jumlah Episode dan Jadwal Tayang

PIKIRAN RAKYAT - Sub unit boy band asal Korea Selatan NCT, yakni NCT Dream merilis teaser untuk konten 7llin’ in our Youth melalui cuitan akun Twitter resmi boy band tersebut.

Dalam cuitan NCT Dream tersebut, tampak para member boy band tersebut terlihat jelas dalam poster dan video cuplikan 7llin’ in our Youth.

Kali ini, para anggota NCT Dream tampil di 7llin’ in our Youth dengan tajuk the sun is setting and we’re still dreamin.

Dalam video yang diunggah, para anggota NCT Dream terlihat menikmati waktu bersama di berbagai tempat.

Mereka terlihat menaiki mini ATV dan bermain di pasir sambil bersenda gurau. 7llin’ in our Youth dikabarkan akan tayang dalam enam episode.

"The Sun is Setting & We’re Still DREAMin’," kata akun resmi NCT Dream, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari @NCTsmtown_Dream pada Senin, 7 Maret 2022.

Sama seperti 7llin’ in DREAM yang tayang pada tahun 2020 lalu, 7llin’ in our Youth dapat disaksikan melalui saluran YouTube resmi milik NCT Dream.

7llin’ in our Youth akan menghadirkan ketujuh anggota NCT Dream, yakni Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle, dan Jisung. Namun, tampaknya akan ada perbedaan dari tayangan 7llin’ in our Youth dan 7llin’ in DREAM.