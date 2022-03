Han So Hee Kembali Terseret Kasus Utang Ibunda, Agensi 9ato Entertainment Angkat Bicara

PIKIRAN RAKYAT - Aktris Korea Selatan Han So Hee kembali terseret kasus utang ibunda yang melakukan penipuan senilai 85 juta Won atau sekitar Rp998 juta.

Ibu Han So Hee menghadapi tuduhan setelah meminjam nominal tersebut dan tidak membayarnya kembali.

Pada 2 Maret 2022 lalu, JTBC melaporkan bahwa Polisi Bangbae Seoul menerima berkas laporan tersebut pada 25 Februari 2022.

Nama pemain drama Nevertheless tersebut kembali dicatut sang ibunda.

Rekening atas nama Han So Hee digunakan dalam proses peminjaman itu.

9ato Entertainment selaku agensi Han So Hee mengungkapkan bahwa sang artis tidak memiliki rencana untuk terlibat dalam masalah ibunya.

“Nyonya Shin (Ibu Han So Hee) menggunakan rekening bank atas nama Han So Hee dalam proses peminjaman uangnya, rekening tersebut dibuat ketika Han So Hee masih di bawah umur tanpa izinnya,” ujar 9ato Entertainment dalam pernyataan resminya.

Ibu Han So Hee menggunakan rekening tersebut untuk meminjam uang tanpa sepengetahuan Han So Hee sendiri.

