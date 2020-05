Dampak Pandemi COVID-19, Anime Danmachi Season 3 Terpaksa Ditunda hingga Oktober 2020

PIKIRAN RAKYAT - Dampak adanya pandemi virus corona, anime 'Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?' (Danmachi) season 3 yang dijadwalkan mulai tayang pada Juli 2020 terpaksa ditunda.

Sebelumnya pengumuman adanya musim ketiga serial anime 'Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?' dilakukan pada September 2019 lalu, diikuti dengan peluncuran OVA pada 29 Januari 2020 lalu.

Penundaan penayangan anime Danmachi tersebut diumumkan pada akun twitter resmi @danmachi_anime yang mengatakan bahwa penayangan akan ditunda hingga Oktober 2020 mendatang.

Pada situs resmi Danmachi mengatakan bahwa tanggal peluncuran akan diumumkan pada situs resmi dan Twitter ketika sudah diputuskan nantinya.

'Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?' atau Danmachi ini merupakan anime TV yang diadaptasi dari light novel karya Fujino Omori dan ilustrasi oleh Suzuhito Yasuda.

Berdasarkan dari sinopsis Crunchyroll, cerita 'Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?' ini berlangsung di dunia Oraria, di mana para petualang bersatu bersama dan mencari harga di labirin bawah tanah yang dinamai Dungeon.

