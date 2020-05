Tamat dengan Rating Tinggi, Serial Drakor Hospital Playlist Siap Garap Sekuel

PIKIRAN RAKYAT - Setelah drama The World of The Maried Couple, kini drama asal Korea Selatan Hospital Playlist berhasil mencuri perhatian penikmat drama Korea Selatan.

Tayang di Netflix dari 12 Maret 2020 lalu, Hospital Playlist terus mencuri perhatian publik.

Tamat dengan 12 episode, Hospital Playlist berhasil catat rekor baru dengan raihan rating tertinggi sepanjang episode.

Baca Juga: Manfaatkan Sisa Uang THR Untuk Beli Motor Matic Honda 150 cc, Berikut Daftarnya

Seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Soompi, Nielsen Korea melaporkan tayangan pamungkas Hospital Playlist meraih 14,1 persen. Naik satu poin dari episode sebelumnya.

Para pemainnya mengaku bahagia karena bisa memberikan tontonan menarik untuk pecinta serial drama Korea.

Melihat antusias yang cukup besar, para pemeran dan juga kru tidak sabar menanti sekuel dari drama Hospital Playlist.

Baca Juga: Lama Tak Terlihat di Layar Kaca, Feby Febiola Operasi Kista Ovarium

Jo Jung Suk, yang berperan sebagai dokter paling populer di Rumah Sakit Yuljae, sebagai Ik Joon tak lupa mengucapkan rasa syukur dan terimakasihnya pada para penggemar.