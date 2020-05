Lama Tak Terlihat di Layar Kaca, Feby Febiola Operasi Kista Ovarium

PIKIRAN RAKYAT - Lama tak muncul di layar kaca, artis senior Feby Febiola diketahui tengah menjalani operasi kista ovarium.

Hal itu terungkap dari postingan terbaru Feby Febiola. Dia mengunggah foto dirinya sedang berada di rumah sakit.

Dalam unggahannya, Feby tampak sedang berada di rumah sakit. Istri dari Franky Sihombing ini diketahui menjalani operasi kistanya di BaliMed Hospital.

Setelah operasi, perempuan kelahiran 24 Mei 1978 ini memberi kabar terbaru bahwa operasi yang Feby lakukan berjalan lancar.

"Selamat pagi .Terima kasih yang sudah mendoakan, operasinya lancar. Sorry ga bisa balas satu-satu, pokoknya i love you all," tulis Feby Febiola seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Instagramnya pada Sabtu 30 Mei 2020.

Doa kesembuhan untuk Feby Febiola pun disampaikan para netizen dalam akun instagramnya

"Speedy recorvey kak," tulis penyanyi Dea Ananda di kolom komentar unggahan Feby.