Film The Batman Sukses Raup Keuntungan Rp1,8 Triliun di Box Office Amerika

PIKIRAN RAKYAT - Film karakter DC yang dibintangi oleh Robert Pattinson "The Batman" sukses meraup keuntungan 128,5 juta dolar AS atau sekitar Rp1,8 Triliun dalam debut box office di Amerika.

Perolehan keuntungan tersebut terkumpul dari 4.417 bioskop di Amerika Utara.

Lebih mengesankan lagi, ini adalah film era pandemi kedua, yang melampaui angka 100 juta dolar AS, dalam satu akhir pekan.

Sebelumnya, film SpiderMan: No Way Home mampu mendapatkan keuntungan melebihi 100 juta dolar AS, dalam waktu satu pekan.

Baca Juga: China dan Rusia Pecah Kongsi, Xi Jinping Diklaim Merasa 'Disesatkan' oleh Vladimir Putin

Dan selama peluncurannya, Spiderman: No Way Home mampu meraih keuntungan yang besar senilai 260 juta dolar atau Rp3,7 triliun pada bulan Desember 2021 lalu.

Sementara itu, di Box Office internasional, The Batman, mampu memperoleh 120 juta dolar AS, atau Rp1,7 triliun dari 74 pasar luar Amerika.

Sehingga pendapatan global Film The Batman menjadi 248,5 juta dolar AS atau Rp3,5 triliun.

"Menyenangkan melihat publik benar-benar menyukai film ini," kata Jeff Goldstein, presiden distribusi domestik di Warner Bros, seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Variety pada Senin, 7 Maret 2022.