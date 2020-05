Bahas Soal New Normal, Tompi: Kalau Masih Banyak Angka Kematian dan Kasus Infeksi Aktif, Tunda lah

PIKIRAN RAKYAT - Rencana penerapan New Normal oleh pemerintah sudah menunggu di depan mata.

Namun, berbagai kontroversi dan penolakan masih terus muncul dari berbagai kalangan, termasuk para artis dan figur publik tanah air.

Sebagaimana dikabarkan Pikiran-Rakyat.com, Meisya Siregar dan Atiqah Hasiholan menjadi dua orang yang paling keras mengkritik langkah ini.

Baca Juga: Ridwan Kamil: Polda Jabar Terbaik dalam Penanganan COVID-19 versi Kapolri, Rangking 1 di 4 Kriteria

Keduanya sangat mengkhawatirkan kondisi anak-anak mereka jika harus kembali beraktivitas di tengah pandemi COVID-19.

Atiqah bahkan tak mau anaknya sampai kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain hingga terpengaruh secara psikologis.

"Saya enggak mau ketika anak saya tidak dapat memeluk keluarganya atau teman-temannya dengan penjelasan, 'ini new normal sayang'," tulisnya dalam akun @atiqahasiholan pada Kamis 28 Mei 2020 silam.

Baca Juga: Tayang Malam Ini: Sinopsis Skiptrace, Kisah Aksi Komedi Jackie Chan Jadi Detektif di Hong Kong

"Saya lebih memilih untuk bilang 'sabar ya sayang, everything is going back to be normal, this is just a transition," imbuh putri dari Ratna Sarumpaet itu.