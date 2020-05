Blink Bersiap! Lagu Kolaborasi Lady Gaga dan BLACKPINK Rilis Hari Ini

PIKIRAN RAKYAT - Girlband asal Korea Selatan, BLACKPINK gandeng penyanyi dunia Lady Gaga untuk menembus musik internasional.

Kabar tersebut pertama kali berembus lewat saluran Radio Britania Raya Capital FM yang mengumumkan bahwa BLACKPINK akan tampil di album baru Lady Gaga.

Meski pihak agensi BLACKPINK, YG Entertainment sempat menampik kabar tersebut. Keduanya kini telah resmi berkolaborasi lewat sebuah lagu dalam album Lady Gaga.

BLACKPINK dan Lady Gaga akan berkolaborasi melalui lagu 'Sour Candy' yang direncanakan rilis pada Kamis 28 Mei 2020.

Melalui laman Twitter, Lady Gaga mengunggah potongan lagu 'Sour Candy' yang akan segera dirilis.

"#SOURCANDY WITH @YGOFFICIALBLINK FROM #CHROMATICA OUT NOW," tulis akun Twitter @ladygaga pada 28 Mei 2020.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Antara, lagu berdurasi 2 menit 38 detik itu berisi lirik bahasa Inggris dan Korea.