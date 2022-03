Sinopsis Film Olympus Has Fallen, Aksi Penyelamatan Amerika dari Ancama Bom Nuklir

PIKIRAN RAKYAT - Film Olympus Has Fallen bakal kembali tayang di Bioskop Trans TV pada Minggu, 6 Maret 2022.

Film Olympus Has Fallen dirilis tahun 2013, menjadi seri pertama dari Has Fallen Universe: London Has Fallen (2016) dan Angel Has Fallen (2019).

Film yang dibintangi oleh sederet aktor papan atas seperti, Gerard Butler, Aaron Eckhart dan Morgan Freeman ini berdurasi sekitar 119 menit.

Sinopsis Film Olympus Has Fallen

Mike Banning (Gerard Butler) adalah agen Secret Service yang bertugas menjadi pengawal pribadi Presiden Amerika Serikat, Benjamin Asher (Aaron Eckhart).

Selain sebagai pengawal pribadi, Mike juga bersahabat dengan Benjamin. Ia bahkan punya hubungan baik dengan istri dan anak sang presiden.

Suatu hari, Benjamin dan keluarganya hendak menghadiri suatu acara, sedangkan Mike menjadi salah satu agen yang akan mengawal mereka.

Namun karena cuaca yang tak bersahabat, rombongan mobil presiden mengalami kecelakaan. Insiden tersebut menewaskan Margaret yang tak lain adalah istri Benjamin.