Sinopsis Film Nomine Oscar 2022 The Lost Daughter: Janda Paruh Baya yang Terobsesi oleh Kenangan Masa Lalu

PIKIRAN RAKYAT - Bagi Anda yang sudah selesai membaca novel The Lost Daughter karya Elena Ferrante. Film The Lost Daughter bisa menjadi rekomendasi film yang cocok Anda tonton.

Film yang masuk dalam jajaran nominasi Oscar tahun 2022. The Lost Daughter pertama kali di rilis pada 16 Desember 2021.

The Lost Daughter ini, tercatat pada tiga nominasi. Termasuk film dengan skenario adaptasi terbaik, artis terbaik, dan artis pendukung terbaik. Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari laman resmi Oskar.

Mengingat, Film The Lost Daughter ini, dibintangi oleh Olivia Colman dan Dakota Johnson, juga Jessie Buckley.

Film yang diambil dari novel The Lost Daughter karya Elena Ferrante, penulis asal Italia ini, mengangkat tema film dengan drama psikologis.

Film The Lost Daughter ini, disutradarai langsung oleh artis sekaligus sutradara ternama, Maggie Gyllenhaal.

