Sang Adik Positif COVID-19, Kediaman Via Vallen Didatangi Satpol PP hingga Polisi

PIKIRAN RAKYAT - Kabar tak enak datang keluarga penyanyi dangdut Via Vallen. Pasalnya, adik lelaki Via Vallen dikabarkan positif terinfeksi COVID-19.

Hal ini pertama kali disampaikan Via Vallen melalui lama Instagram pribadinya @viavallen pada Minggu, 24 Mei 2020.

Awalnya, Via Vallen bercerita bila kekhawatiran itu terjadi setelah Via melihat hasil check up dan rontgen thorax yang menunjukan ada masalah di paru-paru sang adik.

Baca Juga: Tak Takut Corona Ribuan Warga Nekat Berwisata di Hari Kedua Lebaran, Petugas Berjaga dari Pagi Buta

Lantas, Via pun melakukan rapid test pada adiknya namun, hasilnya menunjukan adik Via nonreaktif COVID-19.

Sadar sang adik sering kali melakukan perjalanan ke Surabaya untuk menjemput kekasihnya yang bekerja di salah satu mall Via kembali menyarankan adiknya untuk test SWAB PCR.

Kecurigaan yang mencemaskan penyanyi kelahiran Oktober 1991 ini benar terjawab.

Baca Juga: Fakta di Balik Kisah Viral Ibu dan Anak Mudik dari Bali ke Jember Gunakan Ambulans

Setelah menunggu 10 hari, hasil tes SWAB PCR menunjukkan bahwa adik Via Vallen positif Corona.