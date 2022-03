Bioskop Trans TV: Sinopsis Edge of Tomorrow, Aksi Tom Cruise Melawan Alien di Muka Bumi

PIKIRAN RAKYAT - Film Edge of Tomorrow bakal kembali tayang di Bioskop Trans TV, Jumat, 4 Maret 2022.

Film Edge of Tomorrow merupakan film fiksi ilmiah yang dibintangi oleh aktor papan atas, Tom Cruise dan Emily Blunt.

Egde of Tomorrow juga merupakan film yang diadaptasi dari novel ringan Jepang All You Need Is Kill karya Hiroshi Sakurazaka.

Edge of Tomorrow mengambil latar belakang masa depan, di mana ras alien menginvasi Bumi dan mengalahkan unit-unit militer di dunia.

Sinopsis Edge of Tomorrow

Seorang prajurit dari pasukan United Defence Force (UDF) di Paris bernama Mayor William Cage (Tom Cruise) ditugaskan memimpin pasukannya untuk melawan para Mimics.

Mayor Cage sendiri belum memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup serta tidak tahu kelemahan para alien tersebut, sama seperti semua prajurit lainnya.

Namun mereka harus bersiap untuk bertempur dan berangkat dari Bandara Heathrow dengan pesawat. Benar saja, di pertempuran, semua pasukan Mayor Cage tewas diobrak abrik Mimics.