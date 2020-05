Idul Fitri 2020, Jadi Lebaran Pertama Aura Kasih Tanpa Kehadiran sang Suami Eryck Amaral

PIKIRAN RAKYAT - Setelah menjalani ibadah puasa selama sebulan penuh, kini umat muslim di seluruh dunia tengah merayakan hari kemenangan.

Momen lebaran juga biasanya dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga, namun nyatanya tak semua umat muslim bisa merayakan lebaran tahun ini bersama keluarga karena pandemi COVID-19.

Salah satunya juga dialami oleh artis cantik Aura Kasih. Lebaran Idul Fitri 2020 ini menjadi lebaran pertama bagi Aura Kasih yang harus rela lebaran tanpa sang suami.

Aura Kasih merayakan Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada Minggu 24 Mei 2020 tanpa kehadiran sang suami, Eryck Amaral.

Meski tanpa suami, momen lebaran Aura ditemani sang putri tercinta, Arabella. Hal tersebut diungkap Aura dalam postingan Instagram Story.

Wanita kelahiran Bandung, 26 Februari 1987 ini nampak membagikan foto berdua bersama sang putri, Arabella.

"Lebaran pertama dengan anak, tanpa suami, tanpa keluarga, all is well," ujar Aura Kasih seperti dikutip dari Instagram Story Aura Kasih pada Minggu 24 Mei 2020.