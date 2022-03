Seo Ye Ji Diterpa Masalah, Terlibat Konflik dengan Orang Dekat

PIKIRAN RAKYAT - Beberapa waktu lalu, aktris Korea Selatan, Seo Ye Ji, merilis permintaan maaf kepada publik atas kontroversi yang menimpanya

Tetapi, tak lama setelah meminta maaf, Seo Ye Ji diterpa masalah, dirinya terlibat konflik dengan orang dekat, hal tersebut diketahui seusai beredar unggahan dari salah satu orang dekatnya, yakni tetangganya.

Unggahan tersebut mengeklaim mengenai sikap kasar yang dilakukan oleh keluarga Seo Ye Ji dan aktris itu sendiri terhadap para tetangganya.

Seorang netizen anonim dengan inisial A menjelaskan kronologi tersebut dalam platform online beserta bukti yang ia sematkan.

“Orangtua Seo Ye Ji menempatkan gerbang anjing di sekitar tangga yang digunakan oleh semua penghuni vila, sehingga menyulitkan orang lain untuk menggunakan tangga,” ujar A dalam unggahannya, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari All Kpop.

Apa yang dilakukan oleh keluarga Seo Ye Ji dikabarkan menciptakan konflik dengan tetangga lainnya. “Ayah Seo Ye Ji bahkan mendorong orang dan mengancam mereka,” katanya lagi.

A menjelaskan, Seo Ye Ji mengunjungi rumah kedua orangtuanya sekitar tiga kali dalam seminggu. Tetapi permasalahan datang ketika pemain drama It’s Okay To Not Be Okay tersebut memarkir kendaraannya sesuka hati sehingga menyulitkan kendaraan lain.

“Hal tersebut berlanjut selama empat tahun,” ungkap sang anonim.