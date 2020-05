Anak-anak Dikabarkan Tak Terpengaruh COVID-19, Ari Wibowo: Info Nggak Benar

PIKIRAN RAKYAT - Baru-baru ini marak kabar terkait anak-anak bisa kebal terinfeksi virus COVID-19 karena pemulihan yang lebih cepat dibanding orang dewasa.

Namun, kabar ini nyatanya tak sepenuhnya benar, hal ini pun disoroti oleh artis sekaligus aktor Ari Wibowo.

Melalui laman Instagramnya, Ari Wibowo menuliskan komentarnya bila kabar yang beredar ini tidak benar dan masih harus dikaji ulang.

"Oh ya, by the way, yang katanya Covid-19 ngga terlalu pengaruh ke anak-anak karena lebih imun, ternyata itu info juga nggak benar," tulis Ari Wibowo seperti dikutip dari laman Instagram @ariwibowo_official pada Jumat 22 Mei 2020.

Aktor berdarah campuran inipun menuliskan bila di dunia juga sudah banyak anak-anak yang ikut terinfeksi virus COVID-19.

"Menurut dokter anak, banyak anak yang juga sudah kena dan bahkan jadi korban, jadi anak pun nggak imun atau lebih kuat dari orang dewasa," jelas Ari Wibowo.

Pemain sinetron Tersanjung juga membenarkan bahwa orang yang sudah berusia lanjut memang rentan terinfeksi karena daya tahan tubuh yang tidak lagi optimal.