Heboh Rumor Balikan, Song Hye Kyo Dikabarkan Menjalin Kisah Asmara dengan Hyun Bin

PIKIRAN RAKYAT - Kabar mengejutkan datang dari aktris asal Korea Selatan, Song Hye Kyo.

Mantan istri Song Joong Ki ini dikabarkan telah kembali menjalin kisah cinta lamanya dengan sang mantan kekasih, Hyun Bin.



Rumor ini diungkapkan pertama kali oleh sebuah situs media Tiongkok.

Kabarnya media tersebut juga merupakan pihak pertama yang berhasil mengungkapkan keretakan hubungan Song Hye Kyo dengan Song Joong Ki sebelum pasangan Descendants of the Sun ini resmi bercerai dulu.

Song Hye Kyo pertama kali menjalin kasih dengan aktor Crash Landing on You tersebut sejak tahun 2008, di mana keduanya beradu peran dalam drama The World They Live In.

Namun, informasi menyebut hubungan resmi keduanya baru terjadi pada tahun 2009, akan tetapi pada tahun 2011 mereka berpisah karena Hyun Bin harus menjalani wajib militer.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Today Online, spekulasi ini muncul karena aktivitas Song Hye Kyo yang mengomentari unggahan Instagram Park Sol Mi yang mengunggah tangkapan layar potongan soundtrack drama The World They Live In.

Lantas, Hye Kyo langsung membubuhkan komentar pada unggahan sahabatnya tersebut.