Tiga Tahun Berlalu, Travel The World On EXO’s Ladder Kembali Hadir

PIKIRAN RAKYAT - Acara reality show milik boy band asal Korea Selatan EXO berjudul Travel The World On EXO’s Ladder dikabarkan akan kembali hadir.

Travel The World On EXO’s Ladder musim ketiga akan segera tayang setelah tiga tahun lalu sejak musim kedua ditayangkan.

Kabar kembalinya reality show Travel The World On EXO's Ladder tersebut disampaikan oleh media Korea Selatan All Kpop.

Pada Senin 28 Februari 2022 lima anggota EXO, yakni Suho, Xiumin, D.O.,Kai, dan Sehun dikabarkan sedang melakukan syuting acara tersebut.

Baca Juga: Tersiar Video Lawas Presiden Ukraina saat Kontes Dansa Curi Perhatian di Tengah Invasi Rusia

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari All Kpop, kelima anggota terlihat melakukan perjalanan menuju Kabupaten Namhae yang terletak di Provinsi Gyeongsang Selatan.

Proses syuting Travel The World On EXO’s Ladder musim ketiga hanya dihadiri oleh kelima anggota, yang nantinya akan melakukan perjalanan.

Baekhyun dan Chanyeol yang masih menjalani pelatihan wajib militer serta Chen tidak dapat mengikuti musim ketiga acara tersebut.

Travel The World On EXO’s Ladder musim ketiga hadir untuk para penggemar setelah tiga tahun karena pandemi Covid-19 dan kegiatan wajib militer para anggota EXO.