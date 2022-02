Rohimah Ali Dikabarkan Sudah Menikah di Turki, Kiwil Gigit Jari?

PIKIRAN RAKYAT - Rohimah Ali yang tak lain adalah mantan istri Kiwil, mendadak membuat gempar Tanah Air.

Pasalnya, Rohimah Ali secara mengejutkan membawa kabar bahwa dirinya secara resmi menikah di Turki.

Selepas ijab kabul, Rohimah Ali sempat membagikan momen bahagianya bersama sang suami asal Turki itu.

Berbagai ucapan selamat juga tak lupa ia unggah, termasuk ucapan selamat dari anak-anak Rohimah Ali dan Kiwil.

Kabar tersebut diperkuat lagi saat Eva bellissima yang juga mantan istri Kiwil, secara halus sudah menyebar teka-teki seputar rencana pernikahan Rohimah Ali di Turki.

“Bunda I’m so happy for you, senang banget dengan berita ini, baik-baik di sana ya,” ucap Eva.

Eva juga menyebut bahwa Rohimah Ali berhak bahagia setelah melewati kepahitan rumah tangga bersama Kiwil.

“Kamu berhak bahagia ini waktunya kamu bahagia,” katanya.