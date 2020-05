Lateks Merah Britney Spears Ternyata Miliki Makna, Pengarah Gaya Sebut Pengalaman Paling Gila

PIKIRAN RAKYAT - Lagu "Oops!... I Did It Again" tepat berusia 20 tahun sejak dirilis dan dinyanyikan Britney Spears.

Lagu "Oops!... I Did It Again" ini paling ikonis dibandingkan lagu "Stronger" dan "Lucky" yang sama-sama dibalut di album kedua sang putri pop era 2000-an itu.

Jadi ikonis, salah satunya berkat adegan video klip yang mirip di luar angkasa serta baju lateks merah ketat yang dikenakan Britney Spears.

Estee Stanley, pengarah gaya dalam video klip tersebut mengatakan pada Vogue dilansir Minggu 17 Mei 2020 bahwa dia dan Britney Spears bersama-sama mengerjakan konsep kostum.

"Dia mau segalanya tampak seksi dan monokromatis," kata Stanley.

Akhirnya mereka mendapat tampilan serba hitam dan putih untuk Spears dan perak untuk para penari latar.

