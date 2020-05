Hobi Menonton Drama Korea, Rossa Nyanyikan Lagu Hati yang Kau Sakiti Versi Korea

PIKIRAN RAKYAT - Tren menonton drama Korea nyatanya akhir-akhir ini sedang hits dikalangan masyarakat Indonesia.

Tak hanya membius anak-anak muda, nampaknya para ibu-ibu juga turut keranjingan menonton drama Korea, salah satunya penyanyi Rossa.

Rossa sering kali terlihat mengunggah kegiatannya pada saat sedang menonton drama Korea, mulai dari drama berjudul Crush Landing on You hingga yang saat ini tengah booming, The World of The Married.

Kecintaannya pada drama Korea nampaknya kembali disalurkan Rossa dengan aksi kreatifnya.

Baca Juga: Viral Video Bullying Terhadap Seorang Anak Penjual Jalangkote di Sulawesi Selatan

Tampak, penyanyi dengan suara merdu itu mengunggah video dirinya menyanyikan lagu Hati Yang Tersakiti dengan bahasa Korea.

Lagu ini ia dedikasikan untuk menjadi latar 2 episode terakhir drama The World of The Married.

"Dibuatin bahasa korea sama @letit.bemeal dan @msbitsee. Nih, buat nemenin episode 15 dan 16. 상처 받은 마음 (sangcheo badeum maeum)," ujar Rossa seperti dikutip dari laman Instagramnya pada Minggu 17 Mei 2020 kemarin.

Baca Juga: Menu Buka Puasa Ramadhan 1441 H: Resep Choco Lava Cake