Kontroversinya dengan Kim Jung Hyun Hampir Satu Tahun Berlalu, Seo Ye Ji Minta Maaf

PIKIRAN RAKYAT - Hampir satu tahun berlalu aktris Korea Selatan Seo Ye Ji terlibat kontroversi manipulasi perilaku dengan mantan kekasihnya, Kim Jung Hyun.

Melalui laporan yang dikeluarkan oleh Dispatch, Seo Ye Ji mendapat kecaman setelah dianggap menjadi penyebab Kim Jung Hyun tidak bersikap profesional di drama Time dengan Seohyun SNSD.

Dispatch merilis laporan yang menyertakan pesan teks antara sepasang mantan kekasih tersebut.

Seo Ye Ji menginginkan Kim Jung Hyun untuk menghapus kontak fisik antara mantan kekasihnya dengan lawan main pemeran utama wanita.

Baca Juga: Seluruh Plang Jalan Dicabut, Pemerintah Ukraina Minta Warga Bantu Tentara Rusia Langsung ke Neraka

Di samping itu, Seo Ye Ji juga dituduh berlaku kasar terhadap staf. Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Soompi, Seo Ye Ji merilis permintaan maaf terkait dengan kontroversi tersebut.

“Halo, ini Seo Ye Ji, pertama saya dengan tulus meminta maaf atas kenyataan bahwa saya terlambat menyampaikan perasaan saya melalui kata-kata tertulis ini,” ujar pemain It’s Okay to Not Be Okay tersebut dalam pernyataan resminya.

Seo Ye Ji melanjutkan, ia telah meluangkan waktu untuk merenungkan diri selama ini atas semua kontroversi yang menimpanya. Dia merasa telah mengecewakan penggemarnya.

“Semua ini berasal dari ketidakdewasaan saya dan saya akan bekerja keras untuk berperilaku lebih hati-hati di masa depan dan menunjukkan kepada Anda versi diri saya yang lebih dewasa,” kata Seo Ye Ji.