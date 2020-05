Jelang Tamat, Pemain 'The World of the Married' Ucapkan Salam Perpisahan

PIKIRAN RAKYAT - Serial drama Korea 'The World of the Married' tayang di JTBC menyisakan dua episode terakhir yang akan tayang akhir pekan ini.

Jelang dua episode terakhir, para pemain 'The World of the Married' mengungkapkan salam perpisahan para penggemar serial tersebut.

Kim Hee Ae sebagai Ji Sun Woo mengungkapkan selamat tinggal pada pemirsa karena telah berhasil memecahkan rekor di TV kabel JTBC.

"Saya senang dan bersyukur bahwa drama ini telah menerima begitu banyak cinta. Sutradara, penulis, pemeran, dan kru semuanya bekerja sangat keras dan melakukan yang terbaik untuk membuat drama hebat," ujar Kim Hee Ae.

Aktris 54 tahun itu mengaku sangat sulit berpisah dengan perannya sebagai Ji Sun Woo. Pasalnya ia menghabiskan banyak waktu untuk membangun emosi dalam memerankan Ji Sun Woo.

"Saya pikir hari intens yang saya habiskan untuk menangis dan tertawa, dalam memerankan Ji Sun Woo akan tetap ada dalam ingatan saya untuk waktu yang lama," ujar Kim Hee Ae.

Park Hae Joon yang memerankan Lee Tae Oh merasa sedih karena harus mengucapkan selamat tinggal pada drama perselingkuhan ini.