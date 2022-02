Lirik Lagu Avril Lavigne - Love Sux Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Avril Lavigne baru saja merilis album dan lagu terbaru berjudul Love Sux.

Pada Jumat, 25 Februari 2022, melalui unggahan akun Instagram miliknya, @avrillavigne merilis video yang berisikan foto-foto teaser miliknya di Love Sux.

Di samping itu, Avril Lavigne juga merilis video lirik untuk 12 lagu lainnya termasuk Love Sux pada saluran YouTube miliknya.

Dalam album dan lagu Love Sux, Avril Lavigne menampilkan energi lagu yang menyegarkan untuk didengar.

Baca Juga: Bersikap sebagai Korban, Rusia Klaim Negeri Beruang Merah Menderita Usai Luncurkan Rudal ke Ukraina

Album Love Sux menjadi kembalinya Avril Lavigne akan semangat masa muda bersama pengalamannya selama 20 tahun di industri musik sejak Let Go.

Love Sux diproduseri oleh John Feldmann dan ditulis bersama Mod Sun. Album tersebut juga dikerjakan bersama Travis Barker dan Mark Hoppus dari Blink-182.

Berikut lirik lagu Love Sux milik Avril Lavigne beserta terjemahan Bahasa Indonesia.

Are we having fun yet?

Tell me, are we done yet?

Tired of being cautious, cuttin' all my losses

You make me nauseous, yeah

Am I a regret yet?

I thought you were my best bet

Was it worth what it costed? I am exhausted

You make me nauseous, yeah

You’re overrated

Nothing else left to say

You got me feeling jaded

(Ah, ah, ah)