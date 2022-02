Avril Lavigne Kembali Puncaki Pop-Punk dengan Album Terbaru Berjudul Love Sux

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Avril Lavigne baru saja merilis album dan lagu terbaru yang menjadi puncak Pop-Punk.

Album dan lagu terbaru yang dirilisnya memiliki judul yang sama berjudul Love Sux.

Love Sux dirilis pada Jumat, 25 Februari 2022. Melalui akun Instagram pribadi Avril Lavigne,ia mengunggah video kumpulan foto teaser miliknya dalam album Love Sux.

Avril Lavigne terlihat memegang balon berwarna hitam dengan dirinya dibalut kostum berwarna yang sama.

“LOVE SUX IS OUT NOW,” ujar Avril Lavigne dalam tulisannya yang mengumumkan bahwa album terbarunya telah dirilis, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram pribadinya, @avrillavigne.

Sebelumnya, Avril Lavigne telah merilis video lirik 12 lagu lainnya termasuk Love Sux untuk album terbarunya tersebut.

Avril Lavigne merilis video lirik untuk tracklist lagu dalam album Love Sux di antaranya, Bois Lie, Cannonball, Deja vu, Avalanche, Dare to Love Me, Break Of A Heartache, Love Sux, All I Wanted, F.U, Kiss Me Like The World is Ending, Love It When You Hate Me, dan Bite Me.

Dalam album Love Sux, Avril Lavigne berkolaborasi dengan beberapa penyanyi ternama seperti Machine Gun Kelly, Mark Hoppus, hingga Blackbear.