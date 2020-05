Catat Rekor Sejarah TV Korea, Episode Terakhir The World of The Married Akan Tayang Malam Ini

PIKIRAN RAKYAT - Menjelang episode terakhirnya, serial drama Korea yang tayang di JTBC dan Viu yaitu The World of The Married berhasil mencatatkan rekor baru.

The World of The Married mencatatkan rekor baru dengan menempati peringkat satu atau rating tertinggi dalam sejarah jaringan televisi Korea.

Hal tersebut diketahui pada Jumat 15 Mei 2020 yang dilaporkan oleh Soompi pada Sabtu 16 Mei 2020 dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Baca Juga: Ekonomi Jabar Tertekan Tapi Masih Aman , Pemprov Mitigasi Dampak COVID- 19 bersama BI dan OJK

Episode terbaru The World of The Married mencetak peringkat nasional dengan rata-rata 24,44 persen menurut Nielsen Korea.

Sementara itu episode terakhir dari The World of The Married akan ditayangkan pada malam ini.

Berbeda dengan The World of The Married, drama Korea yang lain yaitu The King: Eternal Monarch yang tayang di SBS terus mengalami penurunan jumlah penonton.

Baca Juga: Jabar Bergerak Kembali Menerima Bantuan untuk Penanganan Covid-19

Penurunan jumlah penonton tersebut diduga lantaran episode terbarunya ditayangkan pada hari yang sama dengan The World of The Married.